Ванесса Кирби и Сидни Суини снимутся в триллере Рона Ховарда «Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас

Британская актриса Ванесса Кирби («Корона», «Сын») и звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини снимутся в новом фильме Рона Ховарда, известного по лентам «Аполлон-13», «Нокдаун», «Игры разума» и «Код да Винчи». Об этом сообщил Deadline.
Съемки триллера «Эдем», который ранее хотели назвать «Происхождение видов», начнутся в конце ноября. В них примут участие Джуд Лоу («Близость»), Ана де Армас («Блондинка») и Даниель Брюль («На Западном фронте без перемен»).
Ранее сообщалось, что в актерский состав картины войдут Алисия Викандер («Девушка из Дании») и Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»). Однако артистки отказались от участия в проекте и были заменены на Кирби и Суини.
Музыку для «Эдема» напишет Ханс Циммер, который ранее работал уже над девятью картинами Ховарда. В основу новой ленты ляжет реальная история, произошедшая на Галапагосских островах.
Ховард посетил острова около 15 лет назад, после чего задумал экранизировать эти события. Незадолго до пандемии COVID-19 режиссер объединился со сценаристом Ноа Пинком («Тетрис») и начал работать над сценарием.
Продюсером фильма выступает сам Ховард, а также Брайан Грейзер, Карен Лундер, Стюарт Форд из AGC Studios, Патрик Ньюолл и Билл Коннор. По их словам, лента «исследует состояние человека неожиданными, абсурдными, юмористическими, сексуальными способами, но прежде всего захватывающими и глубоко тревожащими».
Съемки «Эдема» развернутся в Австралии, в Квинсленде, а также на Галапагосских островах. Проект финансируют AGC Studios, Library Pictures International и Elevate Production Finance.