В Петрозаводске 13-летняя девочка упала с 30-метровой высоты и осталась жива

29 октября в Петрозаводске 13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и выжила. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Как отмечает РИА «Новости», ребенок упал с 30-метровой высоты. Она была доставлена в тяжелом состоянии в республиканскую больницу.
30 октября прошел консилиум врачей. Девочку осмотрели сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, заведующий отделением ИТАР и заместитель главного врача Детской республиканской больницы им И.Н.Григовича.
Врачи продолжают оказывать необходимую помощь. Состояние девочки по-прежнему тяжелое, но остается стабильным.
Утром 31 октября больница проведет дополнительный осмотр и решит, необходимо ли отправить пациентку на вертолете в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И.Турнера, который находится в Петербурге.