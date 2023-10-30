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В Петрозаводске 13-летняя девочка упала с 30-метровой высоты и осталась жива

Виктория Шанина
Сегодня в 16:48

29 октября в Петрозаводске 13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и выжила. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как отмечает РИА «Новости», ребенок упал с 30-метровой высоты. Она была доставлена в тяжелом состоянии в республиканскую больницу.

30 октября прошел консилиум врачей. Девочку осмотрели сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, заведующий отделением ИТАР и заместитель главного врача Детской республиканской больницы им И.Н.Григовича.

Врачи продолжают оказывать необходимую помощь. Состояние девочки по-прежнему тяжелое, но остается стабильным.

Утром 31 октября больница проведет дополнительный осмотр и решит, необходимо ли отправить пациентку на вертолете в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И.Турнера, который находится в Петербурге.

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Михаил Охлопков
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