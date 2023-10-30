Камеры в Подмосковье начнут следить за нарушителями правил парковки на остановках

Уже в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в ЖК «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово», а также на территории деревни Раздоры. Установлены они будут на «наиболее запаркованных остановках» в Ленинском округе и Одинцове.
В общей сложности власти хотят поставить камеры на 20 остановках в шести муниципальных образованиях.
Минтранс напомнил, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена, поскольку это затрудняет движение автобусов, создает заторы на дорогах, увеличивает время в пути для пассажиров и повышает риск аварий.
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