Камеры в Подмосковье начнут следить за нарушителями правил парковки на остановках

Уже в ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в ЖК «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово», а также на территории деревни Раздоры. Установлены они будут на «наиболее запаркованных остановках» в Ленинском округе и Одинцове.