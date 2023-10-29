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Франшиза «Убийца» с Эмили Блант и Бенисио дель Торо может получить третью часть

Виктория Шанина
Вчера в 21:27

Фильм «Убийца» и его продолжение «Убийца 2: Против всех» могут получить новый сиквел. Как отмечает The Messenger, на возможное продолжение намекнули продюсеры Бэзил Иваник и Эрика Ли.

По их словам, третья картины франшизы находится на ранней стадии разработки. Подготовка сценария была приостановлена из‑за забастовки Гильдии сценаристов США, но, судя по всему, уже возобновлена.

«Не могу дождаться „Убийцу 3“. Я мог бы смотреть, как Бенисио играет этого парня вечно. Я, конечно, мог бы смотреть на Бенисио в любой роли, но этот персонаж не устаревает», — сказал Иваник.

Бенисио дель Торо сыграл в «Убийце» бывшего мексиканского прокурора, обученного ЦРУ киллера Алехандро. Также в фильма снимались Эмили Блант («Грань будущего») и Джош Бролин («Дюна»).

Оригинальный фильм «Убийца» вышел в 2015 году, его режиссером стал Дени Вильнев. Сиквел под названием «Убийца 2: Против всех» снимал уже итальянский постановщик Стефано Соллима, он дебютировал в 2018 году.

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Бенисио дель ТороЭмили БлантДжош БролинДени Вильнев
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