Джейсон Стэтем снимется в боевике по сценарию Сильвестра Сталлоне

Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйер снимет новый боевик, на этот раз — об интригах криминального мира по мотивам романа «Levon’s Trade» Чака Диксона. Об этом пишет Deadline.
Главный герой романа — Левон Кейд, который был легендой в мире тайных оперативников, но решил уйти в строительный бизнес, чтобы спокойно жить и воспитывать дочь.
Его планы ломаются, когда исчезает дочь его босса. Ему приходится вспомнить боевые навыки и вновь окунуться в криминальный мир.
Главную роль в картине сыграет Джейсон Стэтем («Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», «Большой куш»). Актер ранее уже работал с Эйером над картиной «Пчеловод», ее премьера состоится зимой.
Сценарий напишет Сильвестр Сталлоне («Рокки», «Неудержимые»). А съемки начнутся в Лондоне, но когда — пока неизвестно.