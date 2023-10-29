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Джейсон Стэтем снимется в боевике по сценарию Сильвестра Сталлоне

Виктория Шанина
Сегодня в 16:55

Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйер снимет новый боевик, на этот раз — об интригах криминального мира по мотивам романа «Levon’s Trade» Чака Диксона. Об этом пишет Deadline.

Главный герой романа — Левон Кейд, который был легендой в мире тайных оперативников, но решил уйти в строительный бизнес, чтобы спокойно жить и воспитывать дочь.

Его планы ломаются, когда исчезает дочь его босса. Ему приходится вспомнить боевые навыки и вновь окунуться в криминальный мир.

Главную роль в картине сыграет Джейсон Стэтем («Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», «Большой куш»). Актер ранее уже работал с Эйером над картиной «Пчеловод», ее премьера состоится зимой.

Сценарий напишет Сильвестр Сталлоне («Рокки», «Неудержимые»). А съемки начнутся в Лондоне, но когда — пока неизвестно.

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Сильвестр СталлонеДжейсон СтэтемДэвид Эйер
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