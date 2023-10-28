«Мы просто выросли на „Денискиных рассказах“»: в твиттере делятся стыдными историями из детства

Пользователи твиттера делятся стыдными историями из детства. Они вспоминают, как прятали от родителей куриные кости, грязные тарелки и следы пожара, почему‑то думая, что их никто и никогда не найдет.
Первой две истории опубликовала блогерка Карина Дудка. Она вспомнила, что в детстве носила в рюкзаке яблоко так долго, что оно протухло, и из‑за этого школьница выбросила сумку вместо испорченного фрукта.
Также от знакомой она услышала, как та не захотела есть мамины пельмени, завернула их в бумажный лист и спрятала за диван. «Почему в детстве не получалось адекватно решать обычные трудности?», — удивляется Дудка.
Её фолловеры стали делиться собственным негативным, но очень нелепым опытом. В итоге, её твит заработал сотни ответов, 2 тыс. лайков и больше 190 тыс. просмотров.
Авторы комментариев также вспомнили, как прятали недоеденную пищу от родителей под домашней мебелью, брали у них вещи без спроса или скрывали следы пожара.
Часть читателей высказала предположения, почему дети могли вести себя таким образом. Например, одной пользовательнице кажется, что это мог быть эффект от прочитанных «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского.
Впрочем, чаще комментаторы высказывали мнение, что ребята боялись наказания от строгих родителей, а попытка скрыть свое непослушание приводила к ещё худшим последствиям.