«Ну она тупая»: Финчер хотел снять фильм про Человека-паука без истории происхождения героя

Дэвид Финчер рассказал в интервью The Guardian, что питчил Marvel идею собственного фильма про Человека-паука. Он также не хотел включать в него историю происхождения героя, что не устроило студию.
Общаясь с журналистом, режиссер поделился, что встречался в руководством Marvel в 1999 году, предлагал пропустить историю об укусе радиоактивным пауком и сфокусироваться на взрослом Питере Паркере.
«Моя идея ни хрена им не зашла, и я их понимаю», — рассмеялся Финчер.
«У меня спросили: „А зачем полностью вырезать его происхождение?“ Я ответил, что оно, ну, тупое», — вспомнил постановщик «Бойцовского клуба».
«История происхождения Человека-паука наверняка важна очень многим читателям комиксов. А я на нее посмотрел и подумал: „Красно-синий паук? Мне что, больше нечего придумать?“», — добавил он.
В итоге за работу над картиной о супергероее с Тоби Магуайром принялся Сэм Рейми, она вышла на экраны в апреле 2002 года, заработала в кинотеатрах больше 820 млн долларов и получила два успешных сиквела.
Спустя почти 20 лет после того разговора Финчер все-таки снял собственный кинокомикс «Убийца» по одноименному французскому графическому роману. Мировая премьера новой картины режиссера случилась на этой неделе. 10 ноября лента получит релиз на Netflix.