Реклама
Новости

«Ну она тупая»: Финчер хотел снять фильм про Человека-паука без истории происхождения героя

Максим Саблин
Сегодня в 18:24

Дэвид Финчер рассказал в интервью The Guardian, что питчил Marvel идею собственного фильма про Человека-паука. Он также не хотел включать в него историю происхождения героя, что не устроило студию.

Общаясь с журналистом, режиссер поделился, что встречался в руководством Marvel в 1999 году, предлагал пропустить историю об укусе радиоактивным пауком и сфокусироваться на взрослом Питере Паркере.

«Моя идея ни хрена им не зашла, и я их понимаю», — рассмеялся Финчер.

«У меня спросили: „А зачем полностью вырезать его происхождение?“ Я ответил, что оно, ну, тупое», — вспомнил постановщик «Бойцовского клуба».

«История происхождения Человека-паука наверняка важна очень многим читателям комиксов. А я на нее посмотрел и подумал: „Красно-синий паук? Мне что, больше нечего придумать?“», — добавил он.

В итоге за работу над картиной о супергероее с Тоби Магуайром принялся Сэм Рейми, она вышла на экраны в апреле 2002 года, заработала в кинотеатрах больше 820 млн долларов и получила два успешных сиквела.

Спустя почти 20 лет после того разговора Финчер все-таки снял собственный кинокомикс «Убийца» по одноименному французскому графическому роману. Мировая премьера новой картины режиссера случилась на этой неделе. 10 ноября лента получит релиз на Netflix.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Дэвид ФинчерТоби МагуайрСэм Рейми
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»