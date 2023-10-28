Муж Вики Цыгановой заявил, что после интервью Дудю* он и сама певица попали в «черный список»

После интервью Юрию Дудю* певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим Цыганов оказались в «черном списке», сообщил последний в беседе с изданием «Царьград». Женщина рассказала изданию «Подъем», что с 60-летием ее поздравили строчкой в прогнозе погоды, а ее супруг поделился, что поздравление на госканале сорвалось.
«Есть люди, которые не угодны системе, телевидению, нашей идеологии либерастской на телевидении. Я вхожу в этот список. Поэтому я приехала к Дудю и сказала об этом, и не искала в нем врага, и хотела сказать о триединой Руси, призывала быть православным. <…> Я думаю, что я заслужила то, что заслужила», — сказала Цыганова.
Певица сказала, что ей важно внимание командиров ЧВК «Вагнер», «Шторма» и «наших десантников», которые приехали к ней с поздравлением. «А то, что меня Первый канал поставил строчкой в погоде, ну это тоже хорошо. Погода очень сильно может на нас подействовать», — прокомментировала она.
Накануне на ютуб-канале Дудя вышло интервью с супругами Цыгановыми, которое длится более трех часов. Они поговорили о сатанизме, мировом правительстве и покаянии. В своем телеграм-канале Цыганова призвала не смотреть интервью: «Это все сделала нейросеть, позже узнаете».
В разговоре с RTVI Цыганов попросил написать, что все интервью было создано с помощью нейросетей. «Напишите, чтобы было интересно, что это все нейросеть, как сказал Пригожин. Напишите эти мои слова — и у вас будет больше просмотров, и у меня. Скажите, что Цыганов в конце сказал: „Это все нейросеть“. А я действительно это говорю. Вот реально — нас к этому привела нейросеть, цифра. Мы будем жаловаться на эту нейросеть», — сказал он.