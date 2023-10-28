В разговоре с RTVI Цыганов попросил написать, что все интервью было создано с помощью нейросетей. «Напишите, чтобы было интересно, что это все нейросеть, как сказал Пригожин. Напишите эти мои слова — и у вас будет больше просмотров, и у меня. Скажите, что Цыганов в конце сказал: „Это все нейросеть“. А я действительно это говорю. Вот реально — нас к этому привела нейросеть, цифра. Мы будем жаловаться на эту нейросеть», — сказал он.