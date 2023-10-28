На месте промзоны у метро «Динамо» в Москве построят городской квартал

В Москве на территории пустующей промзоны, где раньше находился завод МИГ, построят городской квартал по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
На участке площадью 63,55 гектара у метро «Динамо» планируется возвести 2,3 млн квадратных метров недвижимости. Кроме жилых зданий это детские сады, школы, поликлиника, магазины, офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс.
По словам Собянина, это один из самых крупных проектов комплексного развития территорий в Москве. В рамках его реализации в городе появятся 25 тыс. новых рабочих мест, говорит градоначальник.
Инвестор собирается вложить в проект не менее 300 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 млрд рублей, отмечает мэр.