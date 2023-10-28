Реклама
Новости

На месте промзоны у метро «Динамо» в Москве построят городской квартал

Семён Гудошников
Сегодня в 16:44

В Москве на территории пустующей промзоны, где раньше находился завод МИГ, построят городской квартал по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

На участке площадью 63,55 гектара у метро «Динамо» планируется возвести 2,3 млн квадратных метров недвижимости. Кроме жилых зданий это детские сады, школы, поликлиника, магазины, офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс.

© Фото: t.me/mos_sobyanin

По словам Собянина, это один из самых крупных проектов комплексного развития территорий в Москве. В рамках его реализации в городе появятся 25 тыс. новых рабочих мест, говорит градоначальник.

Инвестор собирается вложить в проект не менее 300 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 млрд рублей, отмечает мэр.

расскажите друзьям
люди
Сергей Собянин
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»