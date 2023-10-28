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Business Insider: Маск хочет превратить X в сайт знакомств и цифровой банк

Семён Гудошников
Сегодня в 11:26

Илон Маск хочет превратить X (бывший Twitter) в сайт для знакомств и цифровой банк, сообщает Business Insider со ссылкой на участников корпоративного собрания, где выступал бизнесмен.

Владелец соцсети намерен осуществить свои планы в 2024 году. Наличие функции знакомств будет зависеть от спроса, сказал он.

Business Insider отмечает, что инициатива укладывается в планы Маска по добавлению платных функций, поскольку приложения для знакомств обычно включают платную подписку. «Он хочет, чтобы люди платили за все», — заявил собеседник издания.

Сейчас X оформляет лицензии для оказания банковских услуг в каждом штате США. Пока компании удалось получить документы в девяти штатах.

Ранее Bloomberg писал, что Маск собирается превратить X в конкурента YouTube и Linkedin, поскольку сейчас сотрудники компании занимаются новыми направлениями бизнеса в сфере видео и найма работников. По данным агентства, у предпринимателя также есть идеи по созданию службы новостей под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire.

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