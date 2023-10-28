Business Insider: Маск хочет превратить X в сайт знакомств и цифровой банк

Ранее Bloomberg писал, что Маск собирается превратить X в конкурента YouTube и Linkedin, поскольку сейчас сотрудники компании занимаются новыми направлениями бизнеса в сфере видео и найма работников. По данным агентства, у предпринимателя также есть идеи по созданию службы новостей под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire.