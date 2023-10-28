Гран-при смотра «Послание к человеку» взяла сомалийская короткометражка о приговоренном к казни

На церемонии закрытия кинофестиваля «Послание к человеку» в Петербурге объявили его лауреатов. Гран-при — «Золотого кентавра» — получил короткометражный фильм «А родители придут со мной повидаться?» режиссера Мо Хараве из Сомали, сообщает ТАСС. Картина Хараве рассказывает о последнем дне приговоренного к казни.