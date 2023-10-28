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Гран-при смотра «Послание к человеку» взяла сомалийская короткометражка о приговоренном к казни

Семён Гудошников
Сегодня в 10:36

На церемонии закрытия кинофестиваля «Послание к человеку» в Петербурге объявили его лауреатов. Гран-при — «Золотого кентавра» — получил короткометражный фильм «А родители придут со мной повидаться?» режиссера Мо Хараве из Сомали, сообщает ТАСС. Картина Хараве рассказывает о последнем дне приговоренного к казни.

В международном конкурсе также отметили полнометражный документальный фильм «Сумерки» россиянина Владимира Эйснера (за лучшую режиссуру), документальную ленту «Осколки неба» Аднана Бараки из Марокко и колумбийско-французский короткометражный мультфильм «Сука» Карлы Мело Гамперт.

Лауреатами национального конкурса документального кино стали картины «Предлагаемые обстоятельства» Никиты Ефимова, «Циркус» Яны Рейнсон, «Ленечка» Ренаты Джало и «Мама Америка» Анны Швейгольц.

В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico победителями стали: «Шанхай весной» китайца Сюнь Сюня, «Экран» еще одного режиссера из КНР Цай Цайбэя и «Полевые цветы» хорвата Карлы Црнчевич.

Смотр «Послание к человеку» стартовал в Петербурге 20 октября. Зрителям показали почти 200 картин со всего света. Фильмы, победившие на фестивале, можно будет увидеть 28 октября в Доме кино.

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