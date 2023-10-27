Фильм про детище Марка Цукерберга «Социальная сеть» может получить продолжение

«Социальная сеть» Дэвида Финчера вышла в 2010 году. Фильм рассказывает, как Марк Цукерберг создал Facebook — главную роль исполнил Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана»). Также в ленте снялись Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер и другие. Картина выиграла три премии «Оскар», в том числе за лучший адаптированный сценарий.