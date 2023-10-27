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Фильм про детище Марка Цукерберга «Социальная сеть» может получить продолжение

Виктория Шанина
Вчера в 22:22

Американский сценарист Аарон Соркин намекнул, что в Голливуде обсуждается возможное продолжение фильма «Социальная сеть», посвященного Facebook* и соучредителю соцсети Марку Цукербергу. Об этом пишет World of Reel.

Соркин отмечает, что «знает достаточно», чтобы сделать вывод о предполагаемой разработке сиквела картины.

Ранее о переговорах с Соркиным по поводу второй части «Социальной сети» заявлял Дэвид Финчер. Пришли ли они к какому‑то соглашению, режиссер не уточнял.

«Социальная сеть» Дэвида Финчера вышла в 2010 году. Фильм рассказывает, как Марк Цукерберг создал Facebook — главную роль исполнил Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана»). Также в ленте снялись Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер и другие. Картина выиграла три премии «Оскар», в том числе за лучший адаптированный сценарий.

* Facebook принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Марк ЦукербергАарон СоркинДжастин ТимберлейкДэвид ФинчерДжесси АйзенбергЭндрю ГарфилдАрми Хаммер
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