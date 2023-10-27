Реклама
Новости

Disney перенес ремейк «Белоснежки» на год. Зато показал первый кадр с Рэйчел Зеглер

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:59

Disney отложила выпуск ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли на год — с 22 марта 2024 года на 21 марта 2025-го. Причина переноса — забастовка голливудских актеров, которая все еще идет, сообщает The Hollywood Reporter.

Студия показала первый кадр из новой «Белоснежки». В нем главная героиня в исполнении Рэйчел Зеглер сидит посередине комнаты в окружении семи гномов. Галь Гадот играет Злую Королеву, но в здесь ее не видно.

Галь Гадот играет Злую Королеву. По словам Зеглер, сюжет вместо романтической линии сосредоточится на становлении Белоснежки лидером. Переосмысленное повествование и актерский состав (Зеглер — первая латиноамериканка, сыгравшая Белоснежку) подверглись критике в сети.

Ремейк снял Марк Уэбб («500 дней лета», «Почему женщины убивают»). Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который имел огромный успех.

расскажите друзьям
теги
Walt Disney
люди
Рэйчел ЗеглерГаль ГадотМарк Уэбб
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»