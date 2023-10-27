Disney перенес ремейк «Белоснежки» на год. Зато показал первый кадр с Рэйчел Зеглер

Disney отложила выпуск ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли на год — с 22 марта 2024 года на 21 марта 2025-го. Причина переноса — забастовка голливудских актеров, которая все еще идет, сообщает The Hollywood Reporter.
Студия показала первый кадр из новой «Белоснежки». В нем главная героиня в исполнении Рэйчел Зеглер сидит посередине комнаты в окружении семи гномов. Галь Гадот играет Злую Королеву, но в здесь ее не видно.
Галь Гадот играет Злую Королеву. По словам Зеглер, сюжет вместо романтической линии сосредоточится на становлении Белоснежки лидером. Переосмысленное повествование и актерский состав (Зеглер — первая латиноамериканка, сыгравшая Белоснежку) подверглись критике в сети.
Ремейк снял Марк Уэбб («500 дней лета», «Почему женщины убивают»). Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который имел огромный успех.