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Съемки ремейка «Горца» с Генри Кэвиллом планируют начать в 2024 году

Виктория Шанина
Вчера в 20:24

Перезапуск фэнтези «Горец» про мистически воскресшего шотландца Коннора Маклауда планируют начать снимать в 2024 году. Об этом пишет Deadline.

Главную роль в картине исполнит Генри Кэвилл («Ведьмак»), а режиссером станет Чад Стахелски («Джон Уик»). Текущий черновик сценария написал Майкл Финч («Джон Уик-4»).

Ожидается, что ремейк «Горца» будет крупнобюджетным проектом. Студия Lionsgate планирует потратить на него вплоть до 100 млн долларов.

В оригинальном «Горце» 1986 года снялись Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун — они сыграли бессмертных существ с мечами, которые охотятся друг на друга в погоне за властью. Также у фильма есть четыре продолжения и три сериала.

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Генри КэвиллШон КоннериКристофер ЛамбертКлэнси Браун
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