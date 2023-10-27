Съемки ремейка «Горца» с Генри Кэвиллом планируют начать в 2024 году

В оригинальном «Горце» 1986 года снялись Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун — они сыграли бессмертных существ с мечами, которые охотятся друг на друга в погоне за властью. Также у фильма есть четыре продолжения и три сериала.