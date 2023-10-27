Отчет: духовенство Испании подвергло более 200 тыс. детей сексуализированному насилию

В документе не приводится конкретной цифры, но обозначается, что опрос более 8000 человек показал, что 0,6% взрослого населения Испании в детстве подвергались сексуализированному насилию со стороны священнослужителей. Эта цифра составляет около 200 тыс. человек из 39 млн взрослого населения Испании.