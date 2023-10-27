Отчет: духовенство Испании подвергло более 200 тыс. детей сексуализированному насилию

С 1940 года в Испании более 200 тыс. несовершеннолетних подверглись сексуализированному насилию со стороны римско-католического духовенства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад независимой комиссии.
В документе не приводится конкретной цифры, но обозначается, что опрос более 8000 человек показал, что 0,6% взрослого населения Испании в детстве подвергались сексуализированному насилию со стороны священнослужителей. Эта цифра составляет около 200 тыс. человек из 39 млн взрослого населения Испании.
По словам уполномоченного по правам человека королевства Анхеля Габилондо, если брать в расчет мирян, которые работают в религиозных учреждениях, то доля подвергшихся насилию, увеличивается до 1,13% (более 400 тыс. человек).
«На протяжении многих лет в религиозной среде преобладало определенное желание отрицать насилие, скрывать его или защищать насильников», — сказал Габилондо, предложив создать «госфонд для выплаты компенсаций пострадавшим», так как реакция церкви на случаи насилия над детьми была «недостаточной».
За последние двадцать лет римско-католическую церковь потрясла целая серия скандалов, связанных с сексуализированными злоупотреблениями по всему миру, зачастую с участием детей. В течение последних нескольких лет католическая церковь Испании категорически отказывалась проводить собственное расследование и участвовать в независимых.
По мере усиления политического давления в феврале 2022-го церковь поручила юридической фирме провести «аудит» прошлых и настоящих случаев сексуализированного насилия со стороны духовных лиц, учителей и других персон, связанных с церковью. Он должен быть завершен к концу года.
Ранее газета El País заявила, что в ходе расследования, начатого в 2018 году, было выявлено 2206 жертв и 1036 предполагаемых насильников, начиная с 1927 года. «По мнению экспертов, это лишь верхушка айсберга», — написала газета перед публикацией отчета.