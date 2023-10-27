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Дженна Ортега и Бен Фостер в трейлере драмы «Крупный улов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:55

Paramount+ опубликовал трейлер криминальной драмы «Крупный улов». Фильм выйдет в российский кинопрокат 7 декабря.

Сюжет рассказывает о двух братьях, Фостере и Уоллесе, выросших в разных мирах и воссоединившихся во взрослом возрасте во время судьбоносного лета. Однажды из‑за долгов они вынужденно заключают сделку с жестокой бостонской преступной группировкой.

В фильме снялись Бен Фостер, Тоби Уоллес, Дженна Ортега, Томми Ли Джонс, Тим Дейли, Клейн Кроуфорд, Лолита Давидович, Исмаэль Крус Кордова и другие. В качестве режиссера выступил Брайан Хелгленд («Легенда» и «Расплата»).

«„Крупный улов“ населен персонажами, которых я когда‑то знал. И это фильм, который мне, вероятно, следовало бы снять первым в своей карьере, но я приберег его. В нем команда рыбаков из моего родного города Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, попадает в опасную ситуацию, когда накапливаются долги, которые они не в состоянии выплатить», — рассказал постановщик.

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Бен ФостерДженна ОртегаТомми ДжонсТоби УоллесКлейн КроуфордЛолита ДавидовичБрайан Хелгленд
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