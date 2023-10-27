Дженна Ортега и Бен Фостер в трейлере драмы «Крупный улов»

«„Крупный улов“ населен персонажами, которых я когда‑то знал. И это фильм, который мне, вероятно, следовало бы снять первым в своей карьере, но я приберег его. В нем команда рыбаков из моего родного города Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, попадает в опасную ситуацию, когда накапливаются долги, которые они не в состоянии выплатить», — рассказал постановщик.