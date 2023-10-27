Илон Маск собирается сделать из X конкурента YouTube и LinkedIn

Топ-менеджеры компании X Corp. объявили о планах сделать из своей соцсети конкурента YouTube и LinkedIn. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Планами по расширению бизнеса в сфере видео и найма поделилась исполнительный директор Линда Яккарино на встрече с работниками в честь годовщины приобретения бизнесменом Илоном Маском соцсети Twitter, рассказал собеседник издания. По его словам, Маск и Яккарино впервые вместе обратились ко всей компании.
X также намеревается запустить новостную службу под названием XWire, которая будет конкурировать с PR Newswire от Cision. Неясно, как будут выглядеть конкуренты от X.
В совместной внутренней заявлении Маск и Яккарино заявили, что компания нацелена рост. По их мнению, за двенадцать месяцев они внедрили инноваций как за целое десятилетие.
Маск заключил сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter 27 октября. Он уволил большинство тогдашних руководителей соцсети, а также сократил штат — некоторых сократили, другие ушли сами. Маск занимается пересмотром продукта: в соцсети появились премиум-подписки, платные галочки подтверждения и краудсорсинговая система проверки сообщений на достоверность.