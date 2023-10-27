Перчатка Фредди Крюгера и маска из «Крика»: на аукционе продадут 1800 атрибутов известных хорроров

Одним из лотов станет перчатка Фредди Крюгера с лезвиями на пальцах — оригинальный реквизит культового хоррора «Кошмар на улице Вязов», стоимость которой оценивается в 400 тыс. фунтов стерлингов (около 45 млн рублей по текущему курсу). Также на аукцион выставят наброски дизайнеров и художников фильма.