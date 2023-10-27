Перчатка Фредди Крюгера и маска из «Крика»: на аукционе продадут 1800 атрибутов известных хорроров

Аукционный дом Propstore выставит на продажу более 1800 предметов, связанных с популярными фильмами ужасов, включая «Сияние», «Кошмар на улице Вязов» и «Крик». Об этом пишет The Guardian.
Одним из лотов станет перчатка Фредди Крюгера с лезвиями на пальцах — оригинальный реквизит культового хоррора «Кошмар на улице Вязов», стоимость которой оценивается в 400 тыс. фунтов стерлингов (около 45 млн рублей по текущему курсу). Также на аукцион выставят наброски дизайнеров и художников фильма.
Костюм маньяка Джейсона Вурхиза из франшизы «Пятница, 13-е» предположительно будет стоить 100 тыс. фунтов стерлингов (около 11 млн рублей). Хоккейная маска, которую исполнитель роли Ари Леман носил во время съемок, станет отдельным лотом и уйдет с молотка, по предварительной оценке, за 40–80 тыс. фунтов стерлингов (от 4,5 млн до 9 млн рублей).
Сценарий фильма «Сияние» с комментариями режиссера Стэнли Кубрика оценивается в 60 тыс. фунтов стерлингов (6,7 млн рублей). А лезвия Суини Тодда, которого в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» сыграл Джонни Депп, — в 30 тыс. (3,3 млн рублей).
Среди других лотов: маска Кожаного Лица, или Томаса Хьюитта, из «Техасской резни бензопилой», маска Призрачного Лица из «Крика-4», книга с автографами съемочной команды «Полтергейста».