Реклама
Новости

Белла Хадид получила смертельные угрозы из‑за палестинского происхождения

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:25

Белла Хадид заявила в своих соцсетях, что получила сотни угроз смерти на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Модель, чей отец Мохамед Хадид — палестинский иммигрант-мусульманин, рассказала, что на нее также была совершена DDoS-атака. Она назвала ситуацию вокруг продолжающегося конфликта «гуманитарным кризисом в Газе, на который необходимо обратить внимание».

«Я не могу больше молчать. Страх — это не выход. Народ и дети Палестины, особенно в Газе, не могут позволить себе наше молчание», — написала Хадид. Она также добавила, что сейчас скорбит вместе с матерями, потерявшими детей в Газе, и с израильскими семьями, переживающими боль и последствия теракта 7 октября.

Ранее Хадид открыто поддерживала движение «Свободная Палестина». «Моя семья была свидетелем 75 лет насилия в отношении палестинского народа, прежде всего жестоких вторжений поселенцев, которые приводили к разрушению целых общин, хладнокровным убийствам и насильственному изгнанию семей из их домов», — написала она.

Модель осудила террористические акты в отношении гражданских и подытожила, что у войн есть свои законы, которые должны соблюдаться, несмотря ни на что. «Мы должны продолжать оказывать давление на наших лидеров, где бы мы ни находились, не забывать о насущных нуждах жителей Газы и добиваться того, чтобы невинные палестинские мирные жители не стали забытыми жертвами этой войны», — заключила она.

Вместе с текстом Хадид опубликовала видео, на котором женщина поет песню «Team» группы Lorde, а на экране мелькают кадры последствий конфликта в Палестине. Ранее сестра Хадид Джиджи осудила «терроризирование невинных людей» и заявила, что это «не согласуется с движением „Свободная Палестина“ и не приносит никакой пользы».

расскажите друзьям
теги
Хамас
люди
Белла ХадидLorde
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»