Белла Хадид получила смертельные угрозы из‑за палестинского происхождения

Белла Хадид заявила в своих соцсетях, что получила сотни угроз смерти на фоне войны между Израилем и ХАМАС.
Модель, чей отец Мохамед Хадид — палестинский иммигрант-мусульманин, рассказала, что на нее также была совершена DDoS-атака. Она назвала ситуацию вокруг продолжающегося конфликта «гуманитарным кризисом в Газе, на который необходимо обратить внимание».
«Я не могу больше молчать. Страх — это не выход. Народ и дети Палестины, особенно в Газе, не могут позволить себе наше молчание», — написала Хадид. Она также добавила, что сейчас скорбит вместе с матерями, потерявшими детей в Газе, и с израильскими семьями, переживающими боль и последствия теракта 7 октября.
Ранее Хадид открыто поддерживала движение «Свободная Палестина». «Моя семья была свидетелем 75 лет насилия в отношении палестинского народа, прежде всего жестоких вторжений поселенцев, которые приводили к разрушению целых общин, хладнокровным убийствам и насильственному изгнанию семей из их домов», — написала она.
Модель осудила террористические акты в отношении гражданских и подытожила, что у войн есть свои законы, которые должны соблюдаться, несмотря ни на что. «Мы должны продолжать оказывать давление на наших лидеров, где бы мы ни находились, не забывать о насущных нуждах жителей Газы и добиваться того, чтобы невинные палестинские мирные жители не стали забытыми жертвами этой войны», — заключила она.
Вместе с текстом Хадид опубликовала видео, на котором женщина поет песню «Team» группы Lorde, а на экране мелькают кадры последствий конфликта в Палестине. Ранее сестра Хадид Джиджи осудила «терроризирование невинных людей» и заявила, что это «не согласуется с движением „Свободная Палестина“ и не приносит никакой пользы».