Белла Хадид получила смертельные угрозы из‑за палестинского происхождения

Модель осудила террористические акты в отношении гражданских и подытожила, что у войн есть свои законы, которые должны соблюдаться, несмотря ни на что. «Мы должны продолжать оказывать давление на наших лидеров, где бы мы ни находились, не забывать о насущных нуждах жителей Газы и добиваться того, чтобы невинные палестинские мирные жители не стали забытыми жертвами этой войны», — заключила она.