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В Москве задержаны 34 рейса на фоне снега с дождем

Семён Гудошников
Сегодня в 11:46

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на 10.30 по Москве задержаны 34 рейса, еще семь отменены. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Самая сложная ситуация в Домодедово: там отменили сразу пять рейсов, четырнадцать перенесли. Во Внуково отменены два рейса, перенесены двенадцать. В Шереметьево задержки коснулись восьми бортов.

Москву и Подмосковье ночью и утром накрыл снег с дождем. Синоптики предупреждают, что к вечеру 28 октября в столице образуется снежный покров почти в 10 сантиметров. Из‑за предстоящего в начале ноября потепления он должен уйти, и окончательно снег ляжет лишь к концу ноября.

Власти Москвы приступили ночью к уборке улиц. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на летней резине.

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теги
Международный аэропорт ВнуковоАэропорт ШереметьевоЯндексПравительство Москвы
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