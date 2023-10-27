В Москве задержаны 34 рейса на фоне снега с дождем

Москву и Подмосковье ночью и утром накрыл снег с дождем. Синоптики предупреждают, что к вечеру 28 октября в столице образуется снежный покров почти в 10 сантиметров. Из‑за предстоящего в начале ноября потепления он должен уйти, и окончательно снег ляжет лишь к концу ноября.