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РКН впервые внес игру в реестр организаторов распространения информации. Ею стала PUBG Mobile

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:05

Роскомнадзор внес мобильный сетевой шутер PUBG Mobile и его издателя Proxima Beta в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным ведомства, такое решение было принято «на основании обращения» ради обеспечения мер, «предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности».

Это первая игра, которая находится в списке ОРИ. В него обычно попадают сетевые сервисы с возможностью связи между пользователями: соцсети, форумы, сайты с формами обратной связи или комментариев.

Участники реестра обязаны хранить данные о своих пользователях на территории России, а также предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее PUBG Mobile стала одним из первых иностранных приложений, опубликованных в мобильном магазине RuStore.

19 октября Владимиру Путину предложили блокировать онлайн-игры с «антигосударственными ценностями» в домене .com. Президент поддержал идею, подчеркнув, что игры должны находиться в домене .ru, а серверы — в России.

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