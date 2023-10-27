РКН впервые внес игру в реестр организаторов распространения информации. Ею стала PUBG Mobile

Роскомнадзор внес мобильный сетевой шутер PUBG Mobile и его издателя Proxima Beta в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным ведомства, такое решение было принято «на основании обращения» ради обеспечения мер, «предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности».
Это первая игра, которая находится в списке ОРИ. В него обычно попадают сетевые сервисы с возможностью связи между пользователями: соцсети, форумы, сайты с формами обратной связи или комментариев.
Участники реестра обязаны хранить данные о своих пользователях на территории России, а также предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее PUBG Mobile стала одним из первых иностранных приложений, опубликованных в мобильном магазине RuStore.
19 октября Владимиру Путину предложили блокировать онлайн-игры с «антигосударственными ценностями» в домене .com. Президент поддержал идею, подчеркнув, что игры должны находиться в домене .ru, а серверы — в России.