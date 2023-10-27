Явлинский обсудил с Путиным необходимость прекращения огня на Украине

В «Яблоке» подчеркнули, что тема предстоящих президентских выборов не затрагивалась. Там отметили, что Явлинский неоднократно заявлял о возможности рассмотреть участие в выборах, «если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение».