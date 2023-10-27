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Явлинский обсудил с Путиным необходимость прекращения огня на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 09:03

Руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский встретился с Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стала необходимость прекращения огня на Украине, сообщила пресс-служба партии.

«Как известно, прекращение огня — принципиальная позиция Явлинского. Лидер „Яблока“ считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию», — отметили в пресс-службе.

Также на встрече обсуждались «перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы».

В «Яблоке» подчеркнули, что тема предстоящих президентских выборов не затрагивалась. Там отметили, что Явлинский неоднократно заявлял о возможности рассмотреть участие в выборах, «если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение».

Ранее о встрече Явлинского с Путиным писал спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он заявлял, что лидер «Яблока» приехал в Кремль после совещания президента с лидерами ведущих религиозных объединений 25 октября.

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теги
Партия "Яблоко"Коммерсант
люди
Григорий ЯвлинскийВладимир ПутинАндрей Колесников
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