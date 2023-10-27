Явлинский обсудил с Путиным необходимость прекращения огня на Украине

Руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский встретился с Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стала необходимость прекращения огня на Украине, сообщила пресс-служба партии.
«Как известно, прекращение огня — принципиальная позиция Явлинского. Лидер „Яблока“ считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию», — отметили в пресс-службе.
Также на встрече обсуждались «перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы».
В «Яблоке» подчеркнули, что тема предстоящих президентских выборов не затрагивалась. Там отметили, что Явлинский неоднократно заявлял о возможности рассмотреть участие в выборах, «если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение».
Ранее о встрече Явлинского с Путиным писал спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он заявлял, что лидер «Яблока» приехал в Кремль после совещания президента с лидерами ведущих религиозных объединений 25 октября.