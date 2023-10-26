Создателя «Наследников» Джесси Армстронга наградят международной премией основателей «Эмми»

Создатель и шоураннер сериала «Наследники» Джесси Армстронг получит международную премию основателей «Эмми». Об этом сообщает Deadline.
«С момента своего выхода на экраны сериал „Наследники“ вошел в культурную жизнь, увлекая зрителей по всему миру своими оригинальными персонажами и макиавеллистскими сюжетами», — отметил президент и гендиректор международной академии Брюс Л.Пейснер.
Соответствующая награда присваивается тем, чьи творческие достижения способствовали повышению качества глобального телевизионного производства. Вручение состоится на торжественной церемонии в следующем месяце.
Сериал «Наследники» вышел на экраны в 2018 году. В 2023-м он стал лидером по количеству номинаций «Эмми» (27). Помимо этого, впервые в категории «Лучший актер в драматическом сериале» было представлено сразу три артиста из одного шоу (Брайан Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг).
Финал шоу, вышедший в эфир в конце мая, собрал самую большую аудиторию за всю историю сериала. Сюжет «Наследников» строится вокруг вымышленной семьи Рой, владеющей глобальной медиаимперией Waystar Royco. Наследники понимают, что время патриарха семьи, Логана Роя, подходит к концу, а значит, каждый из них может побороться за право встать во главе компании.