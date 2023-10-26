Кира Найтли сыграет в антиутопическом триллере «Зачатие»

Кира Найтли сыграет в антиутопическом научно-фантастическом триллере «Зачатие». Об этом сообщает Deadline.
Действие фильма развивается в недалеком будущем в Великобритании, где правительство установило авторитарный контроль над воспитанием детей. Сюжет рассказывает о госслужащей Рите, которая поддерживает систему. Однако неожиданно девушка становится жертвой тех же законов, которые со рвением применяла к другим.
В качестве сценаристки и постановщицы выступила Камилла Гриффин, которая уже не первый раз работает с Найтли. Первым их проектом стала рождественская комедия «Тихая ночь». В ней актриса сыграла вместе с сыном Гриффин Романом, известным по главной роли в картине «Кролик Джоджо».
Не так давно Найтли исполнила главную роль в фильме «Бостонский душитель». Актриса сыграла роль Лоретты МакЛоклин, которая расследовала серию убийств в Бостоне. Она была первой, кто смог связать многочисленные преступления и раскрыть личность преступника.