Кира Найтли сыграет в антиутопическом триллере «Зачатие»

В качестве сценаристки и постановщицы выступила Камилла Гриффин, которая уже не первый раз работает с Найтли. Первым их проектом стала рождественская комедия «Тихая ночь». В ней актриса сыграла вместе с сыном Гриффин Романом, известным по главной роли в картине «Кролик Джоджо».