Тейлор Свифт возглавила список номинаций на Billboard Music Awards

Стали известны номинанты на премию Billboard Music Awards 2023 года. Церемония награждения состоится уже 19 ноября. Финалисты премии определялись по итогам года в чартах Billboard.
Максимальное число номинаций у Тейлор Свифт, певица представлена в 20 категориях. Ее хит «Anti-Hero», занимающий первое место в чартах, претендует на пять наград, в том числе в номинации «Лучшая песня Hot 100».
Следом идут Морган Уоллен (17), SZA (17), The Weeknd (16), Дрейк (14), Зак Брайан (14), Люк Комбс (10), 21 Savage (9), Metro Boomin (9), Майли Сайрус (9), Бейонсе (7), Рема (7), Bad Bunny (6), Peso Pluma (6), Ариана Гранде (5), Давид Гетта (5), Eslabon Armado (5), Кэрол Джи (5), NewJeans (5) и Селена Гомес (5).
В этом году премия учредила девять новых наград, в том числе «Лучший автор песен Hot 100», «Лучший продюсер Hot 100», «Лучший рок-дуэт/группа», «Лучший исполнитель k-pop в мире» и другие.
В прошлом году триумфатором Billboard Music Awards стала Оливия Родриго, завоевавшая семь наград. Шесть призов получил Канье Уэст, пять — Дрейк (названный артистом года), столько же статуэток досталось песне Kid Laroi и Джастина Бибера «Stay».