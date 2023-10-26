Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы в трейлере первой части финального сезона «Короны»

В ролике под фортепианную версию «Mad World» показана отчаянная Диана после развода с Чарльзом, которая пытается сбежать от постоянного вторжения в ее личную жизнь вместе со своим новым кавалеров Доди аль-Файедом. В видео также есть сцены дней после ее смерти.