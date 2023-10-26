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Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы в трейлере первой части финального сезона «Короны»

Дарья Мельникова
Вчера в 18:51

Netflix выпустил трейлер первой части шестого заключительного сезона драматического сериала «Корона». Премьера первой половины эпизодов состоится 16 ноября, второй — 14 декабря.

В ролике под фортепианную версию «Mad World» показана отчаянная Диана после развода с Чарльзом, которая пытается сбежать от постоянного вторжения в ее личную жизнь вместе со своим новым кавалеров Доди аль-Файедом. В видео также есть сцены дней после ее смерти.

В финальном сезоне основное внимание будет уделено последним дням жизни принцессы Дианы и последствиям ее смерти, в результате которой репутация Елизаветы II и королевской семьи среди британской общественности оказалась под угрозой.

Первая часть сезона расскажет о жизни Дианы, вплоть до рокового вечера в Париже. Вторая часть сосредоточится на новой эпохе королевской семьи: на принце Уильяме с Кейт Миддлтон и втором браке Чарльза и Камиллой Паркер-Боулз.

В актерский состав вошли Имельда Стонтон в роли королевы Елизаветы II, Джонатан Прайс в роли принца Филиппа, Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет, Доминик Уэст в роли принца Чарльза, Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы, Оливия Уилльямс в роли Камиллы и другие.

Пятый сезон «Короны» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Эпизоды рассказали о пожаре в Виндзорском замке и конфликте принцессы Дианы с королевской семьей.

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Елизавета IIпринц УильямЧарльз ВиндзорКейт МиддлтонИмельда СтонтонДжонатан ПрайсЛесли МэнвиллОливия Уилльямс
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