Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей переименуют

Переименовать комитет решили по предложению Володина. На одном из прошлых заседаний он заявил, что в названии комитета «роль мужчины нивелирована, ее нет»: «Министр юстиции пришел, он не знает даже, что у нас комитет по вопросам семьи, женщин и детей. А где мужчины?»