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Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей переименуют

Семён Гудошников
Вчера в 17:27

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей переименуют в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Вопросы отцовства впервые за 30 лет [работы] парламента наконец‑то нашли свое отражение в названии комитета», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Переименовать комитет решили по предложению Володина. На одном из прошлых заседаний он заявил, что в названии комитета «роль мужчины нивелирована, ее нет»: «Министр юстиции пришел, он не знает даже, что у нас комитет по вопросам семьи, женщин и детей. А где мужчины?»

Председательница комитета Нина Останина заявила, что депутаты поддержали предложение Володина. «Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже», — сказала она.

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люди
Вячеслав ВолодинНина Останина
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