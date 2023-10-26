Музей в Париже обновил скульптуру Дуэйна Джонсона. Она похожа на актера еще меньше, чем прошлая

В сети посчитали, что получившаяся скульптура стала похожа на звезду «Круиза по джунглям» еще меньше, чем раньше. Кто‑то даже предположил, что на самом деле художники музея сделали скульптуру Вина Дизеля и происходящее — изощренный розыгрыш от звезды «Форсажа», с которой у Джонсона в прошлом был конфликт на съемочной площадке.