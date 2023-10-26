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Музей в Париже обновил скульптуру Дуэйна Джонсона. Она похожа на актера еще меньше, чем прошлая

Максим Саблин
Вчера в 17:21

Музей Гревен в Париже показал обновленную скульптуру Дуэйна Джонсона. Комментаторам в сети кажется, что она похожа на актера еще меньше, чем прежде.

Внести изменения в статую пообещал сам Дуэйн Джонсон, после того как пользователи соцсетей посмеялись над ее первой версией.

Управляющий директор учреждения Ив Дельоммо записал ролик и показал в инстаграме*, как художник красит фигуру. Он говорит, что сотрудники музея обратили внимание на реакцию поклонников Джонсона, на которого подписаны 370 млн человек, и поняли, что ошиблись с цветом его кожи. Будучи представленной в экспозиции под светом лампы, статуя актера самоанского и афроамериканского происхождения выглядела неестественно белой.

«Покраска воска — это сложная и долгая работа. Художники воссоздали текстуру кожи Джонсона по фотографиям, однако столкнулись с тем, что актер выглядит по-разному на разных фото», — объясняет директор и обещает улучшить облик фигуры.

Глава пресс-службы музея Вероника Берец в разговоре с Variety добавляет, что художники не встречались с Джонсоном и поэтому обратились к доступным фотографиям для воссоздания его черт. Она говорит, что подобрать верный оттенок кожи было сложно, ведь на изображениях отличается освещение.

«Каждый раз скульптор должен точно определить форму лица и тела, их размеры, и это всегда очень сложная задача, если мы не встречались с человеком», — отмечает Берец. Также она поделилась, что для передачи мускулов Джонсона музей провел настоящий кастинг на роль модели.

Отвечая на обвинения в отбеливании кожи, сотрудница Гревена защищает коллег и называет ошибкой неудачный результат их работы. «Как только мы заметили реакцию в соцсетях, мы все сразу же поменяли», — подчеркивает Берец.

В итоге музей представил измененную скульптуру. Кожа на ней действительно кажется темнее.

Однако в комментариях сотрудникам музея не верят. Читатели обратили внимание, что черты лица скульптуры по-прежнему не похожи на актера и обвинили работников в европоцентризме.

Обновленная фигура

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В сети посчитали, что получившаяся скульптура стала похожа на звезду «Круиза по джунглям» еще меньше, чем раньше. Кто‑то даже предположил, что на самом деле художники музея сделали скульптуру Вина Дизеля и происходящее — изощренный розыгрыш от звезды «Форсажа», с которой у Джонсона в прошлом был конфликт на съемочной площадке.

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* Instagram принадлежит Meta Platforms, Inc., компания признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

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