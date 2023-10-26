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TikTok начал тестировать 15-минутные видео

Виктория Шанина
Вчера в 13:29

Соцсеть с короткими вертикальными роликами TikTok начала тестировать видео, длящиеся 15 минут. Об этом пишет TechCrunch.

Возможность загружать длинные ролики появилась у ограниченной группы пользователей из отдельных регионов. Каких именно, не уточняется.

В последний раз TikTok увеличивал максимальную продолжительность видео в феврале 2022 года — с 3 минут до 10. Еще раньше лимит составлял 60 секунд, а изначально соцсеть запускалась с ограничением в 15 секунд.

Ожидается, что увеличение лимита позволит создателям контента быть более гибкими при выборе формата ролика. Например, они смогут загружать подробные кулинарные рецепты, образовательный контент и комедийные скетчи.

Кроме того, соцсеть рассчитывает решить проблему членения роликов на несколько частей. Сейчас блогеры в основном отправляют зрителей смотреть вторую часть, например, чтобы узнать результат туториала.

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