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Мужчина устроил массовую стрельбу в небольшом городе в штате Мэн. Не менее 22 человек погибли

Семён Гудошников
Вчера в 10:04

Как минимум 22 человека погибли, еще 50–60 ранены в результате стрельбы в городе Льюистон, штат Мэн. Об этом сообщает CNN.

Стрельба произошла в двух местах: в боулинге Sparetime Recreation и в ресторане Schemengees Bar & Grille. Полиция подозревает в массовом убийстве 40-летнего Роберта Карда — сертифицированного инструктора по огнестрельному оружию и резервиста армии США.

Стрелок пока не задержан, его автомобиль обнаружен в соседнем городе Лисбон. На кадрах, опубликованных полицейскими, видно, что мужчина вооружен автоматом.

© Lewiston Maine Police Department

В поисках подозреваемого задействованы сотни полицейских. Главная больница штата Central Maine Medical Center вызвала на работу всех свободных врачей. Местные власти просят жителей оставаться дома и называют ситуацию «очень нестабильной».

The Washington Post пишет, что у Роберта Карда проблемы с психическим здоровьем. По данным полиции, этим летом он две недели провел в психиатрической больнице.

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