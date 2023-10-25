Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в фильме Шона Бейкера

Российские актеры Юра Борисов («Купе номер шесть», «Мир! Дружба! Жвачка!») и Марк Эйдельштейн («Страна Саша») снялись в романтической драме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Об этом пишет Variety.
Фильм уже находится на стадии постпродакшена — съемки проходили в начале этого года в нью-йоркском Бруклине. Тем не менее сюжет картины пока держится в тайне.
Сценарий «Аноры» написал сам Бейкер. А главную роль исполнила Майки Мэдисон («Крик», «Однажды в… Голливуде»).
«Делать независимый фильм никогда не бывает легко. Однако мне очень повезло с тем, чтобы найти ресурсы, но при этом сохранить свое видение. <…> Я с нетерпением жду возможности поделиться своей работой с кинозрителями по всему миру», — заявил Бэйкер.
По его словам, премьера состоится в следующем году. Однако точной даты появления фильма в кинотеатрах пока нет.