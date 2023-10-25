Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в фильме Шона Бейкера

«Делать независимый фильм никогда не бывает легко. Однако мне очень повезло с тем, чтобы найти ресурсы, но при этом сохранить свое видение. <…> Я с нетерпением жду возможности поделиться своей работой с кинозрителями по всему миру», — заявил Бэйкер.