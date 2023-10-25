Amazon выпустит вторую часть «Самаритянина» с Сильвестром Сталлоне в роли супергероя на пенсии

Главную роль — давно отошедшего от дел супергероя — все так же исполнит Сильвестр Сталлоне. Эта сделка была заключена еще до начала забастовки Гильдии актеров США. Сталлоне также вновь станет продюсером.
К работе над «Самаритянином» вернется и Брэги Ф.Шут, написавший сценарий к первой части картины. Подробности будущего сюжета пока не раскрываются.
Первый «Самаритянин» вышел 26 августа 2022 года. По сюжету Самаритянин встречает подростка по имени Сэм. Ребенок понимает, что именно этот пожилой мужчина когда‑то был известным супергероем, и пытается вернуть его в дело.
Сэма сыграл Джейвон Уолтон («Эйфория», «Академия „Амбрелла“»). Также в ролях Пилоу Асбек, Даша Поланко, София Татум, Мойсес Ариас и другие.
Режиссером ленты выступил Джулиус Эйвери. Продюсерами помимо Сталлоне стали Брейден Афтегуд, Брэги Ф.Шут, Дэвид Керн, Адам Розенберг и Гай Ридель. Шут также написал сценарий фильма.