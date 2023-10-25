Математик вывел формулу того, когда у детей в самолете случится истерика

Кроуфорд использовал четыре основных раздражителя, из‑за которых дети начинают плакать в самолете, — сонливость (S), скуку (B), голод (H) и шум (N). Каждый из этих факторов в формуле может иметь значение от 0 до 10, где 0 означает, что проблема полностью игнорируется, а 10 — успешно решается. Если подставить все переменные в уравнение, можно высчитать время в минутах (T), через которое начнется истерика.