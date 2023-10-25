Математик вывел формулу того, когда у детей в самолете случится истерика

Ученый-математик, доктор Том Кроуфорд из Оксфордского университета разработал формулу, которая позволяет определить, через какое время у ребенка в самолете случится истерика. Исследование он провел по просьбе компании Asda Money.
Формулу можно использовать, чтобы задержать истерику и спокойно пережить полет (если он достаточно короткий).
Кроуфорд использовал четыре основных раздражителя, из‑за которых дети начинают плакать в самолете, — сонливость (S), скуку (B), голод (H) и шум (N). Каждый из этих факторов в формуле может иметь значение от 0 до 10, где 0 означает, что проблема полностью игнорируется, а 10 — успешно решается. Если подставить все переменные в уравнение, можно высчитать время в минутах (T), через которое начнется истерика.
Кроуфорд отмечает, что если устранить все основные причины истерики, то среднее время до ее возникновения в полете увеличится до 129 минут. Этого хватит, чтобы совершить большинство внутриевропейских рейсов и часть внутрироссийских.
Для достижения такого результата необходимо, чтобы дети во время полета спали 37 минут, отвлекались на развлечения (рисование, просмотр фильмов, игру на телефоне или планшете) 31 минуту, перекусывали 19 минут плюс 14 минут не слушали шум самолета — с этим может помочь музыка или чтение.
Формулу решили высчитать после недавнего исследования Asda Money, которое показало, что истерика у детей случается в среднем через 27 минут и 48 секунд после начала полета. При этом каждая истерика длится в среднем 15 минут и 6 секунд.
Проблема столь распространена, что почти две трети родителей (63%) испытывают беспокойство из‑за путешествий со своими детьми. При наступлении истерики в самолете 33% родителей испытывают стресс, 20% — смущение, 15% — тревогу.