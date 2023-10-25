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В России впервые за историю наблюдений обнаружили поддельный дирхам ОАЭ

Виктория Шанина
25 октября 2023 20:26

В третьем квартале 2023 года в России впервые обнаружили поддельную банкноту дирхама ОАЭ. Об этом сообщает Центробанк.

Согласно статистике Банка России, которая ведется с 2010 года, это первый зафиксированный в стране случай обнаружения поддельного дирхама.

Чаще всего в России пытаются использовать поддельные доллары США. Так, в третьем квартале 2023-го было найдено 428 банкнот, имитирующих американскую валюту.

Всего в этот период было обнаружено 510 банкнот иностранных государств. В их числе, помимо долларов и дирхамов, оказались 80 банкнот евро и один поддельный китайский юань.

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