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Российским водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины

Виктория Шанина
Сегодня в 13:27

Росстандарт внес изменения в ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», разрешив россиянам устанавливать так называемые квадратные госномера спереди автомобиля. Об этом пишет «Коммерсант».

Как отмечает агентство, поправка вступила в силу еще 18 октября. Однако пресс-релиза на эту тему Росстандарт не впускал, поэтому «Коммерсант» обратил на это внимание только сейчас.

ГИБДД начала отправлять в региональные управления разъяснения изменений 20 октября. Те в свою очередь должны донести информацию до личного состава, чтобы водителей не привлекали к ответственности «неправомерно».

Квадратные номера для автомобилей были разрешены поправками к ГОСТу еще в 2020 году. Однако ставить их можно было исключительно сзади машины. За наличие такого знака спереди полагался штраф в размере 500 рублей.

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РосстандартКоммерсантГИБДД
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