Умер блогер Дядя Слава

Вечером 22 октября умер блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, сообщил его сын в телеграм-канале. Мужчине было 56 лет, причина смерти не называется, но он много лет боролся с онкологическим заболеванием.
«Вчера через минуту мне позвонили из больницы и сказали, что он ушел в 20.45. Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. К счастью, в последнем медучреждении этих болей, о которых я писал выше, он не испытывал», — говорится в посте.
«Прожил он свою жизнь ни о чем не жалея и без ощущения что он что‑то не успел. Не боялся смерти, говорил, что уже видел ее, и то, что „там“, его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», — пишет сын блогера.
«Только вот мы не понимали или, скорее, понимать не хотели. Не производил он никогда впечатление безнадежного больного из‑за своего настроя», — добавляет он.
Ютубер Дядя Слава стал известен благодаря роликам с мнениями о политических событиях в мире и России. Также он собирал деньги для российских военных в зоне специальной военной операции на Украине и принимал участие в эфирах на телеканале «Соловьев Live», уточняет РБК.
В августе 2023 года YouTube заблокировал его канал, а следом и его новые аккаунты. На телеграм-канал Дяди Славы сейчас подписаны более 500 тыс. человек.