Умер блогер Дядя Слава

«Прожил он свою жизнь ни о чем не жалея и без ощущения что он что‑то не успел. Не боялся смерти, говорил, что уже видел ее, и то, что „там“, его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», — пишет сын блогера.