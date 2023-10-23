На аукционе продали дверь дома Романа Полански, в котором его жену убили культисты Чарльза Мэнсона

Перед сносом проход был снят вокалистом группы Nine Inch Nails Трентом Резнором, который записал в особняке альбом «The Downward Spiral» в 1992 году. Он забрал дверь в свою студию в Новом Орлеане и установил на фасаде, но в 2004-м съехал из здания и оставил ее следующим владельцам. В конце концов в 2017 году дверь приобрел некто по имени Кристофер Мур, после чего она оказалась на аукционе.