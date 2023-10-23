На аукционе продали дверь дома Романа Полански, в котором его жену убили культисты Чарльза Мэнсона

На аукционе в Калифорнии продали входную дверь дома, в котором в 1969 году была убита актриса и жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, пишет газета The Independent. Покупателю она обошлась в 127 тыс. долларов.
Торги за дверь организовал дом Julien’s Auctions в Калифорнии, на старте ее оценивали всего в 2000–4000 долларов. Однако между 40 покупателями завязалась борьба, и в ее ходе цена выросла почти в 60 раз. Имя нового владельца не называется.
Дверь находилась на входе в дом на Сиело-драйв в Беверли-Хиллз, где Роман Полански и беременная Шэрон Тейт жили в течение восьми месяцев до убийства актрисы членами секты Чарльза Мэнсона. Одна из членов банды, Сьюзан Аткинс, написала на дверном полотне слово «Свинья» кровью погибшей.
Перед сносом проход был снят вокалистом группы Nine Inch Nails Трентом Резнором, который записал в особняке альбом «The Downward Spiral» в 1992 году. Он забрал дверь в свою студию в Новом Орлеане и установил на фасаде, но в 2004-м съехал из здания и оставил ее следующим владельцам. В конце концов в 2017 году дверь приобрел некто по имени Кристофер Мур, после чего она оказалась на аукционе.
«В ту ночь трагически погибли Тейт и ее будущий сын, ее бывший жених и знаменитый парикмахер Джей Себринг, наследница компании Folger Coffee Эбигейл Фолджер и ее бойфренд Войцех Фриковский, а также 18-летний Стивен Парент. Через дверь удалось сбежать лишь Фриковскому, который был обнаружен на лужайке перед домом», — говорится в объявлении о продаже двери.
Все собравшиеся тем вечером получили многочисленные ножевые ранения. Хозяйку дома ударили холодным оружием 16 раз, а затем повесили в гостиной.
В январе 1971 года пять членов секты Чарльза Мэнсона были признаны виновными в этих убийствах и приговорены к смертной казни, однако в 1972-м приговор был отменен и они получили пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.
К этому преступлению отсылает картина Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», в ней роль Шэрон Тейт исполнила Марго Робби, а Чарльза Мэнсона — Деймон Херриман. Еще актер появился в той же роли во втором сезоне сериала «Охотник за разумом» Дэвида Финчера.