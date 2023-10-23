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В России введут федеральный запрет на ночной шум

Виктория Шанина
Сегодня в 09:10

23 октября в Госдуму внесут законопроект, по которому будет введен запрет на шум на федеральном уровне. Об этом пишут «Известия».

Документ предполагает введение единых правил для всей России (на данный момент таких нет). По нему часами тишины станет время с 23.00 до 7.00.

Для шумных строительных работ также предлагается ввести единое время: только в будние дни с 9.00 до 19.00 с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00.

Нарушителей будут ожидать штрафы. Для простых граждан — от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей. В случае повторных нарушений суммы могут увеличиваться.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы», — сказал «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Акты нарушения закона на шумных соседей смогут составлять сами жильцы, за которых проголосовали на собрании. Документы будут передаваться в правоохранительные органы.

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