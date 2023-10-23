В России введут федеральный запрет на ночной шум

Документ предполагает введение единых правил для всей России (на данный момент таких нет). По нему часами тишины станет время с 23.00 до 7.00.
Для шумных строительных работ также предлагается ввести единое время: только в будние дни с 9.00 до 19.00 с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00.
Нарушителей будут ожидать штрафы. Для простых граждан — от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей. В случае повторных нарушений суммы могут увеличиваться.
«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы», — сказал «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Акты нарушения закона на шумных соседей смогут составлять сами жильцы, за которых проголосовали на собрании. Документы будут передаваться в правоохранительные органы.