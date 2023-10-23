В России введут федеральный запрет на ночной шум

Нарушителей будут ожидать штрафы. Для простых граждан — от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей. В случае повторных нарушений суммы могут увеличиваться.