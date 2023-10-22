«Ведь вообще-то фильм „Архитектор“ написал и снял Антон Долин. Сценарий, монтаж, закадровый текст — это все он. Только Антон теперь иноагент и сотрудник нежелательной в том числе для титров организации „Медуза“***. Что делают приличные люди в подобных случаях мы уже не узнаем — их почти не осталось. Что сделали два Алексея — Боков и Герман Мл.? Вымарали автора из произведения (вот бы посмеялся его герой, когда‑то жертва советской цензуры)», — написала кинокритик.