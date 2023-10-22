Из документального фильма о режиссере Алексее Германе убрали все упоминания Антона Долина*, который написал и снял картину. Об этом написала в фейсбуке** кинокритик Зинаида Пронченко.
Премьера ленты «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» прошла на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге. Однако в анонсах премьеры, пресс-релизах о фильме и титрах самой картины имя Долина не значится.
В анонсах в качестве режиссера значится Наталья Гудович, а на сайте фестиваля — Алексей Герман-младший и Елена Окопная. Пронченко заявила, что даже голос кинокритика в ленте перезаписали — на голос Алексея Германа-младшего.
«Ведь вообще-то фильм „Архитектор“ написал и снял Антон Долин. Сценарий, монтаж, закадровый текст — это все он. Только Антон теперь иноагент и сотрудник нежелательной в том числе для титров организации „Медуза“***. Что делают приличные люди в подобных случаях мы уже не узнаем — их почти не осталось. Что сделали два Алексея — Боков и Герман Мл.? Вымарали автора из произведения (вот бы посмеялся его герой, когда‑то жертва советской цензуры)», — написала кинокритик.
*Антон Долин внесен Минюстом в список иноагентов.
**Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.
***«Медуза» признана в России иностранным агентом и нежелательной организацией.