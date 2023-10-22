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Из фильма об Алексее Германе убрали все упоминания его режиссера — Антона Долина*

Семён Гудошников
Сегодня в 23:03

Из документального фильма о режиссере Алексее Германе убрали все упоминания Антона Долина*, который написал и снял картину. Об этом написала в фейсбуке** кинокритик Зинаида Пронченко.

Премьера ленты «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» прошла на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге. Однако в анонсах премьеры, пресс-релизах о фильме и титрах самой картины имя Долина не значится.

В анонсах в качестве режиссера значится Наталья Гудович, а на сайте фестиваля — Алексей Герман-младший и Елена Окопная. Пронченко заявила, что даже голос кинокритика в ленте перезаписали — на голос Алексея Германа-младшего.

«Ведь вообще-то фильм „Архитектор“ написал и снял Антон Долин. Сценарий, монтаж, закадровый текст — это все он. Только Антон теперь иноагент и сотрудник нежелательной в том числе для титров организации „Медуза“***. Что делают приличные люди в подобных случаях мы уже не узнаем — их почти не осталось. Что сделали два Алексея — Боков и Герман Мл.? Вымарали автора из произведения (вот бы посмеялся его герой, когда‑то жертва советской цензуры)», — написала кинокритик.

*Антон Долин внесен Минюстом в список иноагентов.

**Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

***«Медуза» признана в России иностранным агентом и нежелательной организацией.

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Алексей ГерманАнтон ДолинЕлена Окопная
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