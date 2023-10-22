Илон Маск пообещал создателям Wikipedia 1 млрд долларов, если они переименуют ее в Dickpedia

В предыдущем твите бизнесмен задался вопросом, зачем Фонду Викимедия нужно так много денег. По мнению Маска, эта сумма не нужна для работы Википедии, ведь копию всего ее текста якобы можно скачать на телефон.
Читатели пояснили предпринимателю, что хотя текст англоязычной «Википедии» весит 51 гигабайт, вместе с медиа контент ее англоязычного сегмента достигает уже 428 терабайт. В 2022 году выручка Wikimedia составила 154 млн долларов при расходах в 145 млн, отметили они.
В декабре прошлого года Маск поинтересовался, сколько стоит Wikipedia, на что ее основатель Джимми Уэйлс заявил, что онлайн-энциклопедия не продается.