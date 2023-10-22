Во Владимире демонтировали мемориал жертвам советских репрессий

На Князь-Владимирском кладбище во Владимире демонтировали мемориальный комплекс, посвященный жертвам советских репрессий. Об этом 13 октября в фейсбуке* написал грекокатолический священник Илья Астапов, накануне на его пост обратило внимание издание «Довод».
Таблички на мемориале были посвящены министру иностранных дел Литвы и католическому архиепископу Мечисловасу Рейнису, польскому политику Яну Янковскому и архимандриту Украинской грекокатолической церкви Климентию Шептицкому.
Шепетицкого репрессировали за отказ от сотрудничества с советской властью. В 1995 году израильский центр изучения холокоста «Яд Вашем» признал его «праведником народов мира» за спасение евреев во время Второй мировой, в 2001-м Католическая церковь причислила его к лику блаженных.
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Мемориальный комплекс был воздвигнут на месте братской могилы, в которой захоронены жертвы репрессий. Все они скончались в тюрьме «Владимирский централ», которая находится неподалеку.
В конце августа местные провластные медиа выпускали статьи с критикой мемориала. «В городе Владимире сегодня можно видеть несколько памятных досок отнюдь не владимирцам и даже не россиянам. Это мемориальные доски в честь ярых врагов нашей страны, виновных в гибели тысяч наших соотечественников», — писал SM News.