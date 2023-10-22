Во Владимире демонтировали мемориал жертвам советских репрессий

Шепетицкого репрессировали за отказ от сотрудничества с советской властью. В 1995 году израильский центр изучения холокоста «Яд Вашем» признал его «праведником народов мира» за спасение евреев во время Второй мировой, в 2001-м Католическая церковь причислила его к лику блаженных.