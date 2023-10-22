Французский магазин разрешил красть кроссовки. Но для этого нужно убежать от известного легкоатлета

Французский магазин спортивной одежды и обуви Distance разрешил украсть свои самые популярные товары, но с одним условием — решившийся на кражу должен убежать от охранника. Этим охранником в день проведения акции назначили знаменитого французского спринтера Микаэля Зезе.
Акция получила название Rob It to Get It («укради, чтобы получить это»). Сбежать можно было с товарами, помеченными специальной биркой.
Зезе — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по бегу на 100 метров. Его персональный рекорд для данной дистанции — 9,99 секунды. Это на 0,41 секунды меньше, чем мировой рекорд, установленный Усэйном Болтом.
Хоть Болт и не пришел в магазин, чтобы украсть кроссовки, двум покупателям кража все же удалась. Они выждали момент, когда Зезе уже гонится за кем‑то, и решили убежать с обувью именно в это время. Другие 74 человека, пытавшиеся украсть обувь, были пойманы легкоатлетом.