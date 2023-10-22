Французский магазин разрешил красть кроссовки. Но для этого нужно убежать от известного легкоатлета

Хоть Болт и не пришел в магазин, чтобы украсть кроссовки, двум покупателям кража все же удалась. Они выждали момент, когда Зезе уже гонится за кем‑то, и решили убежать с обувью именно в это время. Другие 74 человека, пытавшиеся украсть обувь, были пойманы легкоатлетом.