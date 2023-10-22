Крокодила научили реагировать на «Имперский марш» из «Звездных войн»

Спустя пару секунд один из десятка крокодилов медленно выходит из воды и начинает идти к Бедарду, передвигая лапами в такт музыке. Когда аллигатор подошел, актер выключил звук и протянул животному куриный окорок. Затем мужчина отошел на пару шагов назад и вновь запустил «Марш» — питомец вновь подошел и получил кусок мяса.