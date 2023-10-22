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Крокодила научили реагировать на «Имперский марш» из «Звездных войн»

Максим Саблин
Сегодня в 17:08

Крокодила из зоопарка Флориды научили ходить в такт «Имперского марша» из «Звездных войн», пишет Newsweek. Ролик с его участием удивил поклонников франшизы и актера Марка Хэмилла

Ставший виральным ролик был снят в бассейне зоопарка в Форт Лодердейле, а его героем стал аллигатор по имени Дарт Гейтор. В кадре актер и участник телешоу «Укротители аллигаторов» Пол Бедард заходит в вольер и включает на своем смартфоне «Имперский марш».

«Хочу посмотреть, сможет ли Дарт услышать музыку с другого конца бассейна, отреагирует ли он на „Имперский марш“», — говорит мужчина на минутном видео и замечает, что аудио играет не очень громко.

Спустя пару секунд один из десятка крокодилов медленно выходит из воды и начинает идти к Бедарду, передвигая лапами в такт музыке. Когда аллигатор подошел, актер выключил звук и протянул животному куриный окорок. Затем мужчина отошел на пару шагов назад и вновь запустил «Марш» — питомец вновь подошел и получил кусок мяса.

Видео первым опубликовал твиттер-аккаунт @everglades, позже его репостнул@gatorsdaily и заработал больше 10 млн просмотров.

Ролик понравился официальному аккаунту «Звездных войн», а также актеру Майклу Хэмиллу, исполнителю роли Люка Скайуокера в шести картинах франшизы.

Звезда серии отметил, что у аллигатора хороший музыкальный вкус. «Дарт Гейтор узнает отличную музыку с первых нот! Еще один поклонник Джона Уильямса», — написал Хэмилл, упомянув композитора «Имперского марша».

Другие зрители отметили ритмичную походку крокодила, попадающую в такт мелодии, а также предложили Disney+ официально включить Дарта Гейтора в канон вселенной и дать ему собственный сериал.

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Марк ХэмиллДжон Уильямс
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