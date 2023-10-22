Вагон младенцев можно разгрузить вилами: журналистка Лиза Лазерсон извинилась за антисемитскую шутку

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот в контексте той чудовищной трагедии, которая произошла. Мои самые глубочайшие, искренние извинения. Я точно не хотела рассказывать его в контексте смерти младенцев и никак не думала, что это будет таким образом увязано», — добавила она.



*\ Алексей Венедиктов включен в список иностранных агентов