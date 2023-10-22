Вагон младенцев можно разгрузить вилами: журналистка Лиза Лазерсон извинилась за антисемитскую шутку

Журналистку Лизу Лазерсон раскритиковали за антисемитский анекдот про мертвых еврейских младенцев. Шутка из эфира YouTube-канала «Живой гвоздь» возмутила и разозлила зрителей. Ведущей пришлось попросить у них прощения.
Ночью 21 октября о время большого стрима в поддержку канала и разговора с Алексее Венедиктовым* она ответила на просьбу одного из донатеров канала рассказать любимые строчки из стихов или песен, либо анекдот.
Она призналась, что не любит анекдоты, но вспомнила «черную шутку» о том, в чем может быть разница у вагона с бетоном и вагона с мертвыми еврейскими младенцами. «Первый нельзя разгружать вилами. Актуалочка!», — улыбнулась она и вызвала разочарование соведущей Лизы Аникиной.
Многих подписчиков «Живого гвоздя» возмутил юмор журналистки. Подобная риторика показалась им неуместной, особенно в свете нового витка палестино-израильского конфликта и вторжения боевиков ХАМАС в страну 7 сентября, в результате которого, по сообщению Минздрава Израиля, погибли почти 1500 человек, а больше 200 попали в заложники. Среди убитых также были дети.
Отрывок с шуткой разлетелся в твиттере, его запостили несколько аккаунтов с тысячами подписчиков. У самого крупного из них больше 50 тыс. фолловеров, а ролик посмотрели свыше 240 тыс. раз.
После поднявшейся шумихи Лазерсон извинилась за неуместную шутку в эфире 22 октября. Она пояснила, что пересказала советский антисемитский анекдот 1970-х годов «в контексте того, что я ненавижу анекдоты», и думала, что он будет воспринят как насмешка над антисемитизмом и попытка борьбы с ним.
«Не секрет, что евреи традиционно шутили над какими‑то трагедиями, самыми чудовищными моментами в жизни, над Холокостом, над антисемитизмом, в Израиле даже есть конкурс антисемитской карикатуры», — отметила она.
Журналистка признала, что была нечувствительна к эмоциям тех, кого задела трагедия 7 октября, которая «многими воспринимается как настоящий еврейский погром».
«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот в контексте той чудовищной трагедии, которая произошла. Мои самые глубочайшие, искренние извинения. Я точно не хотела рассказывать его в контексте смерти младенцев и никак не думала, что это будет таким образом увязано», — добавила она.
*\ Алексей Венедиктов включен в список иностранных агентов