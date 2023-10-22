Фанаты Тейлор Свифт собрались у ресторана, где она якобы обедала. Вместо нее там сидели чучела

В четверг поклонники Тейлор Свифт столпились у ресторана городка в штате Коннектикут после слуха о том, что там находятся она и ее парень, футболист Трэвис Келси, пишет местное издание The Daily Voice. Оказалось, что вместо них там сидели наряженные чучела.
Как пишет The New Canaan Advertiser, чучела в городе Нью-Канаан были выставлены в рамках предстоящего благотворительного сбора средств, организованного Лигой молодых женщин города.
Менеджер ресторана сообщила местному изданию Daily Voice, что, вероятно, какая‑то женщина запустила слух о том, что в заведении находятся настоящие Свифт и Келси.
Информацию об этом также запостил спортивный аккаунт в твиттере @sportshub1 с 300 подписчиков. Его автор также утверждал, что заведение посетили друзья певицы, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, владеющие домом в соседнем округе Вестчестер. Однако появление звездных пар категорически опровергает менеджер.
«Я клянусь, что Тейлор Свифт и Трэвиса Келси здесь нет и не было. Я бы сама всем рассказала, если бы они пришли», — подчеркнула она.
Видео с места опубликовал пользователь тиктока Kami’s Kloud, на нем можно увидеть большую толпу у входа в ресторан. В какой‑то момент туда также прибыли полицейские.
Местное отделение полиции сообщило, что не связывалось с охраной Свифт и не может подтвердить, находится ли она в Нью-Канаане.
Скорее всего, ни Свифт, ни Келси не посещали город в тот день. Вечером в четверг поп-звезду засняли в Лос-Анджелесе вместе с Селеной Гомес и Зои Кравиц, пишет журнал People. В тот же день клуб «Канзас-Сити Чифс» подтвердил, что футболист находился на тренировке в Канзас-Сити.