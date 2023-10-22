Фанаты Тейлор Свифт собрались у ресторана, где она якобы обедала. Вместо нее там сидели чучела

Скорее всего, ни Свифт, ни Келси не посещали город в тот день. Вечером в четверг поп-звезду засняли в Лос-Анджелесе вместе с Селеной Гомес и Зои Кравиц, пишет журнал People. В тот же день клуб «Канзас-Сити Чифс» подтвердил, что футболист находился на тренировке в Канзас-Сити.