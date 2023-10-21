Участники саммита по Палестине не смогли принять совместное заявление

Участники саммита в Каире, на котором обсуждалась война в секторе Газа, не смогли принять итоговое заявление. Арабские представители говорили о прекращении боевых действий, а западные — в основном о гуманитарных делах, сообщает Al Arabiya.
Дипломаты собрались после анонса Израилем наземной операции в секторе Газа, поэтому были лишены оптимизма. Египетская сторона заявила, что надеялась на призыв участников саммита к миру и продолжит усилия по обеспечению мирного процесса.
На саммит прибыли президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла II, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Зайд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани и другие представители ближневосточных стран.
В мероприятии также приняли участие представители Италии, Испании, Греции, Франции, Германии, глава евродипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и генсек ООН Антониу Гутерриш, а также замглавы МИДа Михаил Богданов. Представителей Израиля не приглашали.