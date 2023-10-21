Востоковед из «Соловьев LIVE» оскорбил Марию Захарову из МИДа. Соловьев извинился и уволил эксперта

Востоковед и эксперт канала «Соловьев LIVE» Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Он заявил, что она «в принципе евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особо это не скрывает», и назвал ее «сильно выпивающей шмарой».
21 октября, после того как отрывок разошелся по соцсетям, телеведущий Владимир Соловьев выпустил видео с извинениями. Стоя в камуфляжной одежде, он назвал высказывание Сатановского «несправедливым по содержанию и недопустимым по форме» и объявил о его увольнении.
Соловьев также принес извинения замминистру иностранных дел Михаилу Богданову. Сатановский заявлял, что «еще в Каире [тот] послом бухал как не в себя».
Сатановский вел на «Соловьев Live» авторскую передачу «Армагеддоныч». Он назвал решение Соловьева «разумным» и «единственно возможным», но отказываться от слов не стал.