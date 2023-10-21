Востоковед из «Соловьев LIVE» оскорбил Марию Захарову из МИДа. Соловьев извинился и уволил эксперта

Востоковед и эксперт канала «Соловьев LIVE» Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Он заявил, что она «в принципе евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особо это не скрывает», и назвал ее «сильно выпивающей шмарой».