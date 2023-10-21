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Востоковед из «Соловьев LIVE» оскорбил Марию Захарову из МИДа. Соловьев извинился и уволил эксперта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:45

Востоковед и эксперт канала «Соловьев LIVE» Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Он заявил, что она «в принципе евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особо это не скрывает», и назвал ее «сильно выпивающей шмарой».

21 октября, после того как отрывок разошелся по соцсетям, телеведущий Владимир Соловьев выпустил видео с извинениями. Стоя в камуфляжной одежде, он назвал высказывание Сатановского «несправедливым по содержанию и недопустимым по форме» и объявил о его увольнении.

Соловьев также принес извинения замминистру иностранных дел Михаилу Богданову. Сатановский заявлял, что «еще в Каире [тот] послом бухал как не в себя».

Сатановский вел на «Соловьев Live» авторскую передачу «Армагеддоныч». Он назвал решение Соловьева «разумным» и «единственно возможным», но отказываться от слов не стал.

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МИД России
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Мария ЗахароваВладимир СоловьевЕвгений СатановскийМихаил Богданов
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