IndieWire составил топ-60 лучших научно-фантастических фильмов века

Портал IndieWire, посвященный независимому кинематографу, опубликовал топ-60 лучших научно-фантастических фильмов XXI века.
В составлении списка приняли участие кинокритики Кейт Эрбланд, Саманта Бергесон, Кристиан Блаувельт, Дэвид Эрлих, Райан Латтанцио, Ноэль Мюррей, Крис О’Фалт, Зак Шарф и другие.
IndieWire подчеркивает, что в топе нет фильмов о супергероях, ориентированных на фантастику. То же самое касается и космических франшиз «Звездные войны» и «Звездный путь». «Для того чтобы боевик, ужасы или анимационный фильм попал в этот список, он должен быть прочно укоренен в фантастике и заметно использовать ее тропы и темы», — подчеркивает портал.
Вот как выглядит топ-60:
- «Дитя человеческое» (2006);
- «Вторжение динозавра» (2006);
- «Побудь в моей шкуре» (2013);
- «Вечное сияние чистого разума» (2004);
- «Всё везде и сразу» (2021);
- «Из машины» (2014);
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);
- «Нет» (2022);
- «После Янга» (2021);
- «Бегущий по лезвию 2049» (2017);
- «Она» (2013);
- «Искусственный разум» (2001);
- «Меланхолия» (2011);
- «Дюна» (2021);
- «Прибытие» (2016);
- «Аннигиляция» (2017);
- «Район № 9» (2009);
- «Планета обезьян: Революция» (2014);
- «Грань будущего» (2014);
- «Паприка» (2006);
- «Мир будущего» (2015);
- «Фонтан» (2006);
- «ВАЛЛ·И» (2008);
- «Трудно быть Богом» (2013);
- «Начало» (2010);
- «Донни Дарко» (2001);
- «Сквозь снег» (2013);
- «Чужие на районе» (2011);
- «Преступления будущего» (2022);
- «2046» (2004);
- «Луна 2112» (2009);
- «Кловерфилд, 10» (2016);
- «Детонатор» (2004);
- «Пекло» (2007);
- «По ту сторону черной радуги» (2010);
- «В чужой шкуре» (2020);
- «Высшее общество» (2018);
- «Сила цвета» (2018);
- «М3ГАН» (2022);
- «Специальный полуночный выпуск» (2015);
- «Особое мнение» (2002);
- «Примесь» (2013);
- «Добыча» (2022);
- «К звездам» (2019);
- «Петля времени» (2012);
- «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020);
- «Паранормальное» (2017);
- «Довод» (2020);
- «Бескрайний бассейн» (2023);
- «Матрица: Воскрешение» (2021);
- «Идиократия» (2005);
- «Исходный код» (2011);
- «Безопасность не гарантируется» (2012);
- «Связь» (2012);
- Антология «Навстречу тьме», эпизод «Культурный шок» (2019);
- «Помутнение» (2006);
- «Город астероидов» (2023);
- «Армагеддец» (2013);
- «Другая Земля» (2011);
- «Создатель» (2023).