IndieWire составил топ-60 лучших научно-фантастических фильмов века

IndieWire подчеркивает, что в топе нет фильмов о супергероях, ориентированных на фантастику. То же самое касается и космических франшиз «Звездные войны» и «Звездный путь». «Для того чтобы боевик, ужасы или анимационный фильм попал в этот список, он должен быть прочно укоренен в фантастике и заметно использовать ее тропы и темы», — подчеркивает портал.