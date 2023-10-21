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IndieWire составил топ-60 лучших научно-фантастических фильмов века

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:05

Портал IndieWire, посвященный независимому кинематографу, опубликовал топ-60 лучших научно-фантастических фильмов XXI века.

В составлении списка приняли участие кинокритики Кейт Эрбланд, Саманта Бергесон, Кристиан Блаувельт, Дэвид Эрлих, Райан Латтанцио, Ноэль Мюррей, Крис О’Фалт, Зак Шарф и другие.

IndieWire подчеркивает, что в топе нет фильмов о супергероях, ориентированных на фантастику. То же самое касается и космических франшиз «Звездные войны» и «Звездный путь». «Для того чтобы боевик, ужасы или анимационный фильм попал в этот список, он должен быть прочно укоренен в фантастике и заметно использовать ее тропы и темы», — подчеркивает портал.

Вот как выглядит топ-60:

  1. «Дитя человеческое» (2006);
  2. «Вторжение динозавра» (2006);
  3. «Побудь в моей шкуре» (2013);
  4. «Вечное сияние чистого разума» (2004);
  5. «Всё везде и сразу» (2021);
  6. «Из машины» (2014);
  7. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);
  8. «Нет» (2022);
  9. «После Янга» (2021);
  10. «Бегущий по лезвию 2049» (2017);
  11. «Она» (2013);
  12. «Искусственный разум» (2001);
  13. «Меланхолия» (2011);
  14. «Дюна» (2021);
  15. «Прибытие» (2016);
  16. «Аннигиляция» (2017);
  17. «Район № 9» (2009);
  18. «Планета обезьян: Революция» (2014);
  19. «Грань будущего» (2014);
  20. «Паприка» (2006);
  21. «Мир будущего» (2015);
  22. «Фонтан» (2006);
  23. «ВАЛЛ·И» (2008);
  24. «Трудно быть Богом» (2013);
  25. «Начало» (2010);
  26. «Донни Дарко» (2001);
  27. «Сквозь снег» (2013);
  28. «Чужие на районе» (2011);
  29. «Преступления будущего» (2022);
  30. «2046» (2004);
  31. «Луна 2112» (2009);
  32. «Кловерфилд, 10» (2016);
  33. «Детонатор» (2004);
  34. «Пекло» (2007);
  35. «По ту сторону черной радуги» (2010);
  36. «В чужой шкуре» (2020);
  37. «Высшее общество» (2018);
  38. «Сила цвета» (2018);
  39. «М3ГАН» (2022);
  40. «Специальный полуночный выпуск» (2015);
  41. «Особое мнение» (2002);
  42. «Примесь» (2013);
  43. «Добыча» (2022);
  44. «К звездам» (2019);
  45. «Петля времени» (2012);
  46. «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020);
  47. «Паранормальное» (2017);
  48. «Довод» (2020);
  49. «Бескрайний бассейн» (2023);
  50. «Матрица: Воскрешение» (2021);
  51. «Идиократия» (2005);
  52. «Исходный код» (2011);
  53. «Безопасность не гарантируется» (2012);
  54. «Связь» (2012);
  55. Антология «Навстречу тьме», эпизод «Культурный шок» (2019);
  56. «Помутнение» (2006);
  57. «Город астероидов» (2023);
  58. «Армагеддец» (2013);
  59. «Другая Земля» (2011);
  60. «Создатель» (2023).
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