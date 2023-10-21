Гвинет Пэлтроу назвала «непо-дети» уродливым прозвищем. Ее дочь начала карьеру модели

«Ведь никто не обижается на ребенка, который говорит: „Я хочу быть врачом, как мой папа и дедушка“», — добавила актриса, выразив надежду, что ее дети «всегда будут чувствовать себя свободными и смогут заниматься именно тем, чем они хотят, независимо от того, что кто‑то подумает или скажет».