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Гвинет Пэлтроу назвала «непо-дети» уродливым прозвищем. Ее дочь начала карьеру модели

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:39

Гвинет Пэлтроу выступила против термина «непо-дети» (nepo babies), назвав его «уродливым прозвищем». Этот термин относится к детям знаменитостей, которые добились успеха в карьере, схожей с карьерой их родителей.

По словам актрисы, дети известных людей не должны подвергаться негативному осуждению: «Нет ничего плохого в том, чтобы делать или хотеть делать то, что делают твои родители».

Пэлтроу заявила, что ее 19-летняя дочь Эппл, которая в этом году снялась в качестве модели Chanel, «на самом деле просто студентка» и «просто хочет быть ребенком, учиться в школе и получать знания».

«Ведь никто не обижается на ребенка, который говорит: „Я хочу быть врачом, как мой папа и дедушка“», — добавила актриса, выразив надежду, что ее дети «всегда будут чувствовать себя свободными и смогут заниматься именно тем, чем они хотят, независимо от того, что кто‑то подумает или скажет».

The Guardian подчеркивает, что сама Пэлтроу попадает под термин «непо-дети». Она дочь актрисы Блайт Даннер и режиссера Брюса Пэлтроу, а также крестная дочь Стивена Спилберга. Именно он открыл ей дорогу в кино, взяв актрису на роль юной Венди Дарлинг в фильме 1991 года «Капитан Крюк».

Подробности по теме
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