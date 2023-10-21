Гвинет Пэлтроу назвала «непо-дети» уродливым прозвищем. Ее дочь начала карьеру модели

Гвинет Пэлтроу выступила против термина «непо-дети» (nepo babies), назвав его «уродливым прозвищем». Этот термин относится к детям знаменитостей, которые добились успеха в карьере, схожей с карьерой их родителей.
По словам актрисы, дети известных людей не должны подвергаться негативному осуждению: «Нет ничего плохого в том, чтобы делать или хотеть делать то, что делают твои родители».
«Ведь никто не обижается на ребенка, который говорит: „Я хочу быть врачом, как мой папа и дедушка“», — добавила актриса, выразив надежду, что ее дети «всегда будут чувствовать себя свободными и смогут заниматься именно тем, чем они хотят, независимо от того, что кто‑то подумает или скажет».
The Guardian подчеркивает, что сама Пэлтроу попадает под термин «непо-дети». Она дочь актрисы Блайт Даннер и режиссера Брюса Пэлтроу, а также крестная дочь Стивена Спилберга. Именно он открыл ей дорогу в кино, взяв актрису на роль юной Венди Дарлинг в фильме 1991 года «Капитан Крюк».