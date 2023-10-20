Вице-премьер о видах бизнеса в России 90-х: «Крысить, хрючить и копытить»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал классификацию видов бизнеса во время сессии экспортного форума «Сделано в России». По словам его знакомого, в России 90-х можно было лишь «крысить, хрючить и копытить», обратил внимание РБК
«Понятно, значит, „крысить“ — это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, „хрючить“ — это когда корыто есть, и все припадают к нему долго и отгоняют друг друга. А „копытить“ — это вот когда олень из‑подо льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая, и так далее», — объяснил чиновник.
Белоусов также отметил, что применяет эту классификацию «до сих пор и с успехом».
Говоря о «единорогах», стартапах с оценкой в 1 млрд долларов и более, он подчеркнул, что «единорожить» в его систему понятий не входит. «История „единорога“ — это даже не про то, как Золушка вышла замуж за принца. А это про то, что технологическая Золушка стала тещей короля», — добавил вице-премьер.
Термин «единороги» применяется с середины 2010-х годов, его стали использовать с подачи Эйлин Ли, основательницы венчурного фонда Cowboy Ventures, отмечает РБК. Кроме «единорогов» (unicorn) эксперты выделяют «декакорнов» (оценка от 10 млрд долларов) и «гектакорнов» (100 млрд и более долларов).
По данным института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в мире насчитывается 1500 компаний-«единорогов», большинство из них находятся в Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.