Вице-премьер о видах бизнеса в России 90-х: «Крысить, хрючить и копытить»

Говоря о «единорогах», стартапах с оценкой в 1 млрд долларов и более, он подчеркнул, что «единорожить» в его систему понятий не входит. «История „единорога“ — это даже не про то, как Золушка вышла замуж за принца. А это про то, что технологическая Золушка стала тещей короля», — добавил вице-премьер.